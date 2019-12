Per tutte le festività natalizie una suggestiva sfera luminosa in piazza Matteotti accoglierà chi vorrà scattare indimenticabili fotografie in ricordo del Natale 2019-20.

La postazione sarà veramente magica! Ogni giorno si potrà assistere a spettacoli di luce e musica della durata di quattro minuti che si ripeteranno ogni ora, alle 17, 18, 19, 20, 21.