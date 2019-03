Settimana del cervello: al via le iniziative della Fondazione Zoé a Vicenza

Come funziona il cervello? Come fanno le varie cellule che interagiscono tra loro a dare origine a un pensiero o a un’azione concreta? Ai misteri del cervello, agli stili di vita per preservalo sano e alle strategie per farlo funzionare al meglio sono dedicati gli appuntamenti che da lunedì 11 marzo, fino a domenica 17, Fondazione Zoè – Zambon Open Education propone a Vicenza nell’ambito di un’iniziativa che coinvolge quasi 700 enti in 44 Paesi del mondo.

Due sono gli appuntamenti della prima giornata: alle 18.15 presso la Health & Quality Factory Zambon (viale della Chimica, 9) ci sarà un incontro dal titolo “Il cervello: storia delle cellule che pensano”. Ospite della Fondazione Zoé sarà uno dei maggiori esperti italiani di cervello, il professor Gianvito Martino, direttore scientifico dell’Ircss San Raffale di Milano. A lui il difficile compito di spiegare come la mente “emerge” dal cervello.

L’incontro sarà preceduto in mattinata da un’attività riservata agli studenti del liceo Quadri: la psicologa Elena Sanson e l’educatrice Veronica Zatti terranno due sessioni di esercizi pratici, di gruppo e individuali, per sperimentare modi differenti di utilizzare la mente con il pensiero creativo e il pensiero laterale, allenarla, e vedere al di là dell’ovvia conseguenza.

Tutti gli appuntamenti della Settimana del cervello son a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, è vivamente consigliata la prenotazione: 0444 325064 segreteria@fondazionezoe.it, www.fondazionezoe.