Sesso, salute mentale al cinema e il coraggio dello sport – Appuntamento con la Fondazione Zoè

mercoledì 17 OTTOBRE

VITA SESSUALE CON JANNINI

CORAGGIO E SFIDA CON GALTAROSSA E PORCELLATO

Sesso, salute mentale al cinema e il coraggio dello sport: questi i temi che verranno affrontati mercoledì 15 ottobre per la rassegna Vivere sani, Vivere bene organizzato dalla Fondazione Zoè – Zambon Open Education.

Alla salute sessuale, riconosciuta come un diritto essenziale che concorre al raggiungimento di quello “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS è dedicato l’incontro alle 18.15 al Palazzo delle Opere Sociali con Emmanuele A. Jannini, professore di Endocrinologia e Sessuologia medica all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,. Il sessuologo condurrà il pubblico inviaggio un mondo che ci nasconde ancora tanti segreti. L’ ingresso è libero ma è vivamente raccomandata la prenotazione al numero 0444 320564 o con una mail a segreteria@fondazionezoe.it o sul sito viveresaniviverebene.it.

Vivere sani, Vivere bene prosegue alle 15.30 nella sede della Fondazione Zoè, in corso Palladio 36, con la proiezione gratuita del film “Si può fare” di Giulio Manfredonia (2008), ispirato alle storie vere delle cooperative sociali nate negli anni Ottanta per dare lavoro ai pazienti dimessi dai manicomi in seguito alla Legge Basaglia. Il film fa parte della rassegna “Cervello, Cinema e Mente” curata dallo psico-socioanalista Giuseppe Varchetta. Al termine della proiezione, tè e biscotti.

Per i ragazzi delle scuole secondarie inferiori e superiori è invece organizzato al mattino, al Vicenza Convention Centre, l’incontro con due grandi campioni dello sport. Come si trova il coraggio per affrontare le grandi sfide della vita, che non sempre è quella che avremmo desiderato? I ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi su questi temi con Rossano Galtarossa, pluripremiato campione di canottaggio – 166 medaglie d’oro, 59 argenti e 26 bronzi – che sul palco del Vicenza Convention Centre dialogherà con l’amica e campionessa paralimpica, fondista e paraciclista italiana, Francesca Porcellato che “fin da bambina voleva essere un’atleta” e ha conquistato 3 medaglie d’oro, 3 d’argento e 5 di bronzo.

Rossano Galtarossa, padovano, è pochi atleti italiani di sempre ad essere riuscito ad andare a podio in quattro edizioni dei Giochi olimpici.

Inizia la sua attività agonistica di canottiere a 13 anni. Mentre completa i suoi studi superiori di ragioneria, ottiene già i primi importanti risultati a livello nazionale e internazionale. Nel 1988 conquista il primo titolo tricolore e solo l’anno dopo sale sul secondo gradino del podio ai Mondiali di Szeged (Ungheria).

Ha partecipato a sei edizioni dei Giochi Olimpici: Barcellona ’92 – terzo, Atlanta ’96 – quarto, Sydney 2000 – primo, Atene 2004 – terzo, Pechino 2008 e Londra 2012 e a 10 edizioni dei campionati mondiali di canotaggio. Oggi è direttore degli Impianti della Società Canottieri Padova.

Francesca Porcellato, di Castelfranco Veneto, è soprannominata “la rossa volante” per le sue innumerevoli vittorie e per quella sua folta chioma di riccioli rossi, gareggia sulla sedia a rotelle perché paraplegica da quando, a diciotto mesi, fu investita da un camion nel vialetto di casa.

Gareggia sia nello sci di fondo Paralimpico sia nell’atletica Leggera Paralimpica, detenendo un vasto palmares di Campionati italiani, europei, mondiali e paralimpiadi. Vanta 10 partecipazioni ai Giochi Paralimpici, sette in quelli estivi e tre in quelli invernali, conquistando 14 medaglie.

