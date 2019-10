Sesso e parrocchie nel Padovano: un altro caso di ‘Uccelli di Rovo’ nostrano

Ennesimo ‘Uccelli di Rovo’ nella diocesi di Padova. Un parroco 70enne della zona di Camposampiero, sarebbe stato ricattato da una donna, presumibilmente la sua amante, la quale avrebbe minacciato di diffondere foto hot per rivelare la relazione. In cambio avrebbe chiesto soldi.

Sulla pruriginosa vicenda sta indagando la Procura di Padova per tentata estorsione e le indagini sono condotte dalla Guardia di Finanza poiché sarebbero giunte segnalazioni dai parrocchiani di pagamenti sospetti e cospicui ammanchi di soldi da parte della parrocchia oltre che di uno scambio di denaro fra i due protagonisti della vicenda. In suo difesa il prete avrebbe assicurato di non aver mai pagato e che i conti della parrocchia sono in ordine. Non ha nemmeno sporto denuncia nei confronti della donna. E’ in corso l’identificazione della presunta ricattatrice che avrebbe detto al religioso “O mi dai i soldi o diffondo le tue foto hot”.

La vicenda segue a breve distanza quella di don Graziano Rizzo, prete 73enne della parrocchia di Cave che avrebbe inviato nella chat whatsapp delle catechiste una foto di un pene e due santini, scatenando l’indignazione delle pie donne e dei genitori che partecipavano alla chat. Il prete è stato sospeso dal vescvo. In sua difesa ha parlato di hackeraggio ed ha riferito di voler denunciare il tutto alla Polizia Postale.