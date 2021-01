Sesso con mascherina, tuta e guanti: il Coronavirus “contagia” anche Pornhub

Il Covid ha contagiato anche il mondo del porno: sui siti hard, infatti, senza troppo clamore ma con migliaia di visualizzazioni all’attivo, è arrivato il sesso con mascherina, tuta e guanti. Ma non le elegantissime mascherine fetish di Kubrickiana memoria o le tute in lattice, già da tempo sdoganate dai più, bensì le mascherine protettive e le tute anticontaminazione. Se cercate su Google “video porno coronavirus”, troverete una nuova categoria di Pornhub dedicata al virus. In un articolo di Samantha Cole apparso su “Vice.it” si legge di video in cui uomini coperti da tute sanitarie anticontaminazione fanno sesso con donne in camice da paziente o di attori professionisti che si incontrano a “Deserted Wuhan” e hanno amplessi amorosi spinti. Niente baci, ovviamente, anche il sesso ai tempi del Covid è cambiato, perchè tutti, in questi video hot, indossano la mascherina. E non crediate che nessuno li guardi: la media è di 40.000 visualizzazioni per ogni video. D’altronde, inutile negarlo, nel mondo a luci rosse ogni evento di attualità si trasforma in porno, prima o poi.