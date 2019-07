Servoscale nelle scuole, lavori in una ventina di edifici comunali

Servoscale per l’accesso delle persone con disabilità nelle scuole: l’amministrazione comunale ha messo in atto un piano generale di sostituzione degli impianti obsoleti e di installazione di nuovi impianti per un importo complessivo di 450 mila euro circa.

Per una decina di scuole i lavori sono in fase di completamento, per altre tre saranno completati prima del suono della campanella di settembre. Gli altri interventi saranno realizzati entro l’autunno, con l’obiettivo doveroso di rendere accessibili e sicuri anche per i bambini con difficoltà motorie tutti gli istituti scolastici di proprietà comunale.

Questa mattina l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio e l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron si sono recati in sopralluogo alla scuola secondaria di primo grado Trissino di via Prati dove, appunto, si sta concludendo la sostituzione del vecchio servoscale, ultima di un gruppo di dieci scuole ad essere completata. Era presente anche il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivi 8 Augusto Bellon.

“Durante i miei sopralluoghi nelle scuole mi è stata manifestata la necessità di adeguare gli istituti scolastici affinché anche i bambini e ragazzi con disabilità possano accedere ai luoghi di studio superando le barriere architettoniche con strumenti adeguati – ha spiegato l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio -. Per questo durante l’estate siamo già intervenuti su nove scuole con la sostituzione dei vecchi servoscala. L’ultimo, i cui lavori sono in fase di ultimazione, è proprio quello della scuola Trissino. In autunno interverremo anche in altre scuole. Nel frattempo l’intervento già programmato è stato implementato con l’installazione di altri servoscala in tre istituti, tra cui nella scuola primaria Lioy, dove si interverrà entro l’inizio del nuovo anno scolastico”.

“Tra gli interventi di adeguamento richiesti c’è anche la Lioy che necessita di un lavoro di consolidamento più importante che interesserà anche il vano scale – è poi intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron -. Qui, per settembre, installeremo il montascale che consentirà agli studenti con disabilità l’accesso al primo piano, dove potranno usufruire di tutti i servizi. Nel corso dell’anno sistemeremo il resto della scalinata in modo da renderla utilizzabile in sicurezza a tutti”.

Prima della scuola Trissino sono stati completati i servoscala di nove scuole, i cui lavori sono iniziati a fine maggio, per una spesa complessiva di 203.426 euro:primarie Tiepolo, Zanella, Riello, Magrini, De Amicis, Prati, e le scuole secondarie di primo grado Mainardi, Maffei e Muttoni.

Entro l’inizio del nuovo anno scolastico, inoltre, per un importo di circa 50 mila euro (che sarà definito nel dettaglio prossimamente) saranno realizzati anche la rampa di accesso e il nuovo servoscale interno della scuola primaria Pertile, la rampa di accesso esterna della scuola materna San Francesco e il nuovo servoscale della primaria Lioy. Questi lavori sono stati anticipati nell’estate per evitare disagi durante l’anno scolastico, visto che si tratta di interventi indispensabili.

In autunno, infine, per un ulteriore importo di 200 mila euro, saranno sostituiti anche i servoscale delle primarie Arnaldi e dellesecondarie di primo grado Scamozzi, Ambrosoli, Mainardi e Calderari, mentre alla De Amicis verranno fatti lavori integrativi di quelli recentemente completati.