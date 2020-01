SERVIZIO MILITARE? ECCO LA MINI-NAJA PER I GIOVANI VICENTINI

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

La Camera ha detto di “sì” alla mini-naja, la parola adesso passa al Senato. Un progetto sperimentale, su base volontaria, che prevede per i giovani studenti dai 18 ai 22 anni sei mesi in caserma e in strutture formative delle Forze armate. Ma nel frattempo i Vicentini cosa ne pensano? Il servizio di Sharon Di Carlo.