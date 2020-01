Servizio Civile, Schio accoglie 16 nuovi volontari

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Giovedì 23 gennaio sono stati ricevuti, nella sala consiliare del Comune di Schio, i 16 giovani che per un anno presteranno il Servizio Civile nei vari uffici comunali. Hanno dato loro il benvenuto, l’assessore ai giovani Barbara Corzato, l’assessore allo sport Aldo Munarini, l’assessore all’ambiente Alessandro Maculan e il sindaco Valter Orsi.

Sono stati 6 i progetti proposti dal Comune di Schio ai giovani tra i 18 e i 28 anni, per l’anno 2020/2021.

I volontari presteranno il loro servizio per un anno nell’ambito culturale, della comunicazione, delle politiche giovanili, in biblioteca, all’ufficio ambiente e in due progetti sociali.

Questi i progetti specifici:

L@B MUSEO 2 – presso il Servizio Cultura – 2 posti

CAMPUS: SPAZIO GIOVANI – presso l’Informagiovani – 2 posti e presso il Servizio Comunicazione – 1 posto

SAPERI IN TASCA 2- presso la Biblioteca civica – 4 posti

TERRA! 2 – presso l’Ufficio Ambiente – 2 posti

NON È MAI TROPPO TARDI 2 – presso i Servizi sociali – 2 posti

GIOCARE A CRESCERE 2 – presso l’Ufficio progetti per la promozione sociale – 3 posti

“Il Servizio Civile è una preziosa opportunità per molti giovani – ha dichiarato Barbara Corzato assessore alle politiche giovanili – “spero che questa avventura porti loro molta soddisfazione. Ogni anno arrivano tanti ragazzi volonterosi, per questo l’Amministrazione ha rinnovato la volontà di ospitare ancora giovani per coinvolgerli nelle numerose attività dei vari uffici. Durante l’anno li invitiamo anche a essere propositivi e “lanciare” nuove idee”.

“Vivete appieno questa esperienza – ha aggiunto il sindaco Orsi rivolgendosi ai giovani volontari– cercate di cogliere tutto il meglio che potete rendendovi protagonisti. ”.