Servizi sociali, pubblicato il bando per il servizio di gestione del progetto Campo Marzo

È stato pubblicato sul ME.PA., il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, il bando per l’affidamento del servizio di gestione del progetto “Campo Marzo. Azioni ed interventi per il contrasto alla grave marginalità e alle tossicodipendenze”.

Il progetto – realizzato dai Servizi sociali del Comune di Vicenza grazie al contributo della Fondazione Cariverona – prevede la realizzazioni di interventi di contrasto alla grave marginalità e gestione di un servizio educativo di strada a favore di giovani e adulti in condizione di disagio cronico per l’assunzione di sostanze psicotrope illegali e alcol.

L’aggiudicatario avrà il compito principale di intercettare precocemente quelle situazioni per le quali è possibile prevedere un accompagnamento ai servizi specialistici o comunque orientare verso stili di vita che favoriscono l’inclusione sociale, il rispetto della legge e la cura della salute propria e della comunità.

Le offerte possono essere presentate sul portale ME.PA. entro giovedì 6 giugno, ore 12.

L’importo complessivo a base di gara è di 95.239 euro, Iva esclusa. L’importo è costituito sulla base della stima dei costi del personale (educatori per 70 ore settimanali per un anno; coordinatore per 4 ore settimanali per un anno) e di spese per le attività.