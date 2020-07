Servizi comunali, in 19 edicole si può accedere agli sportelli comunali

Sono 19 le edicole di Vicenza già in grado di fornire, in collaborazione con il Comune, una serie di innovativi servizi gratuiti a favore della comunità. Dalla prenotazione di un appuntamento con uno sportello comunale fino alla modulistica per chiedere i permessi per le persone con disabilità, i 19 punti vendita sono a disposizione dei cittadini che hanno poca dimestichezza con le nuove tecnologie e i servizi web. Potranno inoltre dare informazioni turistiche a residenti e visitatori.

“Nato come progetto per fornire un miglior servizio ai cittadini là dove vivono – commenta l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – in questo periodo post emergenziale l’iniziativa che promuoviamo con FENAGI Confesercenti diventa strategica per contenere gli spostamenti dei cittadini, a tutto vantaggio della loro sicurezza. Invito pertanto tutti coloro che hanno necessità di prendere un appuntamento online con uno sportello comunale o portare a termine altre pratiche web, ma che non hanno sufficiente dimestichezza con l’informatica, ad individuare l’edicola convenzionata più vicina a casa e richiedere questo tipo di assistenza totalmente gratuita”.

Tra i servizi erogati dalle 19 edicole che hanno aderito al progetto, uno dei principali è la prenotazione degli appuntamenti, oggi obbligatoria, per accedere agli sportelli comunali. E’ inoltre prevista la fornitura di modulistica per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive, senza necessità, per gli utenti, di doversi recare ai servizi demografici. La persona con disabilità che non ha il computer potrà invece ottenere direttamente in edicola la modulistica per la domanda del permesso per l’auto senza dover recarsi all’Ufficio relazioni con il pubblico e potrà richiedere all’edicolante di inviare via email la richiesta per eventuali cambi targa, se già in possesso del permesso.

Le 19 edicole che forniscono tali servizi dopo aver seguito uno specifico corso di formazione sono Bacco e Tabacco di via Adige 113, Progita snc di corso Padova 8, Edicola Tabacchi Riv. N. 34 di via Curtatone 25, Ipolitov Nicolae di corso Palladio 44, Edicola – Tabaccheria N.43 ed Edicola di Albertini Riccardo di viale della Pace 287, Veller Anna di viale Trieste 252 B, Diana Srl di via Giuriato 63 A, Tabaccheria Ricevitoria Edicola di via Vaccari 138, Ponte Alto di SS.Padana Sup. Verso Verona 53, Sossai Laura di contra’ Garibaldi 3, Giancarlo e Cristina di via Sant’Agostino 132, Filippi Mauro di via Albinoni 2, Peruzzi Wilma di via Tornieri 33, Salvo Messineo di via Cavalieri di Vittorio Veneto 66, Cuccarolo Patrizia di viale Anconetta 198, Calvin di Levà degli Angeli 22 , Edicola Cartoleria Tabacchi Canevarolo Mirco di via Fermi 82, Edicola Cartoleria Poli Giampaolo di contra’ San Francesco 25, Savio Simone di viale Dal Verme 160.