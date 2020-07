Serre e più di un kg di droga: arrestato 31enne arzignanese

Nella tarda serata del 4 luglio a Zovencedo, i militari della stazione di Barabarano mossano, durante un controllo di prevenzione del territorio, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Giurato Andrea, , nato ad arzignano classe 1989. I militari operanti procedevano di iniziativa al controllo del deferito mentre si trovava all’esterno della casa, notando nelle immediate vicinanze una piantina di sostanza stupefacente del tipo cannabis.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire gr 1.251,80 di sostanza stupefacente del tipo marijuana in vari barattoli, nonché la presenza di tre serre, una stanza adibita ad essiccatoio e la presenza complessiva di n. 19 delle medesime piante in maturazione alcune delle quali coltivate nell’adiacente orto. Nonostante la dichiarazione di Giurato di farne uso personale, veniva posto in stato di arresto presso il domicilio dei familiari, così come disposto dalla locale Procura.