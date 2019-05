Serie TV da Oscar a Vicenza e in Veneto – Ecco quando si terranno i casting

Come anticipato qualche giorno fa da Tviweb (intervista a Vladimiro Riva – guarda servizio) nel servizio sul docufilm “Palladio”, è in arrivo a Vicenza la produzione di una importante serie Tv. L’anticipazione arriva dal consorzio Vicenzaè – Vicenza Film Commission.

Si tratta di “We are who we are”, scritta e diretta dal premio Oscar Luca Guadagnino e prodotta da Movie Project per conto di Wildside sarà girata in gran parte nel territorio del Veneto, con particolare riguardo per le zone di Padova e Vicenza.

La troupe, si parla di almeno un centinaio di persone si tratterà quindi in Veneto per alcuni mesi.

Guadagnino ha già fatto dei sopralluoghi in città nelle scorse settimane e altri ne sono in previsione prossimamente, ma nulla di definitivo trapela ancora sulle eventuali location vicentine.

La romana Wildside in Veneto ha già prodotto nel 2017 mamma o papa? con Cortellesi ed Albanese.

Nel frattempo la produzione annuncia una casting call rivolta principalmente a civili e soldati americani di base a Vicenza.

CASTING CALL

Lunedì 3 giugno sono previsti i casting generici per la serie Tv “We are who we are”, scritta e diretta dal premio Oscar Luca Guadagnino e prodotta da Movie Project per conto di Wildside.

CASTING SESSION ON MONDAY JUNE 3RD 2019

FROM 9.00AM TO 6.00PM AT

CASTING ARE OPEN !

FOR A SERIES WRITTEN AND DIRECTED BY LUCA GUADAGNINO

SHOOTING STARTS MID JULY 2019

LOOKING for AMERICANS / BRITISH (all ages) LIVING IN VENETO

If you are interested please

JOIN THE CASTING SESSION ON

MONDAY JUNE 3RD 2019

FROM 9.00AM TO 6.00PM AT

TEATRO COMUNALE VICENZA Viale Giuseppe Mazzini, 39, 36100 Vicenza

ANYONE INTERESTED SHOULD PRODUCE A SNAPSHOT + VALID ID. PAPER