SERIE B – Lanerossi: contratto per Pizzignacco

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

La società LR Vicenza comunica che in data odierna Semuel Pizzignacco ha sottoscritto il primo contratto da professionista che lo lega al club biancorosso fino al 30 giugno 2023.

Pizzignacco, portiere classe 2001, ha difeso i pali della squadra Berretti nelle ultime due stagioni, ottenendo inoltre 14 convocazioni in panchina in Serie C con la prima squadra biancorossa, alla quale è stato costantemente aggregato nel corso degli allenamenti settimanali