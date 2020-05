Sequestrati 8 grammi di marijuana in zona Mercato Nuovo

Ieri pomeriggio, nell’ambito del servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio, il nucleo operativo speciale (NOS) della polizia locale, con l’ausilio delle pattuglie antidegrado, ha sequestrato quasi 8 grammi di marijuana nell’area compresa tra le vie Gandhi, Mercato Nuovo, Tecchio e Periz.

Grazie al sistema di videosorveglianza che controlla la zona di Mercato Nuovo, è stata notata una persona in bicicletta che spostandosi da via Gandhi, lungo la pista ciclabile nelle vicinanze di via Periz, ha raggiunto un uomo al quale, in cambio di denaro, ha consegnato un involucro, per allontanarsi subito dopo facendo perdere le proprie tracce.

La pattuglia antidegrado in borghese ha individuato e fermato in via Btg. Val Leogra l’acquirente, S.F. italiano di 24 anni residente a Vicenza, che ha consegnato spontaneamente 4,77 grammi di marijuana acquistati poco prima.

Nel tardo pomeriggio, verso le 18, è stata individuata una seconda persona che imboccava in bicicletta il sottoportico della chiesa di San Giuseppe per incontrarsi con una persona dalla quale ha ricevuto, in cambio di denaro, un involucro.

In prossimità del supermercato Interspar di via Mercato Nuovo, anche il secondo acquirente, A.G. di 38 anni di nazionalità italiana domiciliato a Vicenza, è stato raggiunto e fermato dalla pattuglia antidegrado in borghese alla quale ha consegnato l’involucro appena acquistato, contenente 3,02 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente, di modesta quantità (7,79 grammi di marijuana) e destinata al solo uso personale, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. I due consumatori sono stati segnalati alla Prefettura.