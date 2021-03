Sequestrati 6.000 giocattoli pericolosi e contraffatti

Nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale nel settore della tutela del mercato dei beni e servizi, la Guardia di Finanza, unitamente alle Polizie e alle Autorità doganali di diversi Paesi, ha partecipato all’operazione internazionale “Ludus”, diretta al contrasto della commercializzazione di giocattoli contraffatti o insicuri, organizzata dall’Ufficio Europeo di Polizia Europol, con il supporto dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) e dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

All’iniziativa, condotta in 24 Stati, principalmente in area europea, tra il 19 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, hanno dato il proprio contributo anche le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso. I Reparti della Marca, infatti, nel corso di diversi interventi, hanno individuato e sequestrato oltre 6.000 tra zainetti, borse, giochi di costruzioni, vasetti di plastilina, modellini vari, tutti privi delle necessarie avvertenze di sicurezza e delle indicazioni riguardanti le modalità di utilizzo. I giocattoli, non rispettando gli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale ed europea e non recando sulle confezioni le informazioni minime per il consumatore, erano in grado di trarre in inganno sui reali pericoli derivanti dal loro utilizzo.

Cinque persone, titolari di esercizi commerciali a Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo, Susegana e Vittorio Veneto, sono state pertanto segnalate alla Camera di Commercio e multate con sanzioni dai 1.500 euro ai 10.000 euro.