Sequestrate 10 mila compresse di falsi integratori naturali: avevano il principio attivo del Viagra

Il Nas di Parma ha eseguito 5 perquisizioni nelle province di Rovigo, Torino, Piacenza, Rieti e Milano in società di logistica e commercio on-line sequestrando circa 10 mila capsule di falsi integratori alimentari (in realtà farmaci contraffatti) per un valore di 65 mila euro. Accertamenti analitici, effettuati sui falsi integratori a cura del laboratorio di analisi dall’Agenzia Provinciale per l’Ambiente di Bolzano, hanno evidenziato la presenza al loro interno del principio farmacologicamente attivo Sildenafil (sostanza contenuta nel Viagra). Individuata e disarticolata l’intera organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di medicinali contraffatti ad alto rischio per la salute dei consumatori; otto le persone arrestate in Spagna e migliaia di confezioni di analoghi farmaci contraffatti sequestrati, 21 i conti correnti scoperti per un valore di circa 3 milioni di euro, riconducibili alla società produttrice britannica.

Il traffico

Il modus operandi dell’associazione criminale, con sede operativa in Spagna e sede legale in Inghilterra, si basava sulla commercializzazione dei prodotti importati dalla Cina sotto forma di integratori alimentari di origine naturale, benché contenenti principi farmacologici di sintesi.

I siti internet attraverso i quali i falsi integratori venivano proposti per la vendita in Italia sono stati oscurati dal Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.