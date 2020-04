Senza mascherine, in due si danno alla fuga: uno era indagato per lesioni, l’altro per furto

Alle 16 di ieri una pattuglia della polizia locale “Alto Vicentino” procedeva al controllo di 2 stranieri che stazionavano in piazza IV Novembre a Schio, che non indossavano la mascherina. Uno di loro di dava alla fuga, ma veniva rintracciato e bloccato nella Galleria Landschut da altri agenti giunti in supporto. Entrambi venivano accompagnati in comando per la verifica della loro posizione. Nella circostanza risultava che i due erano sottoposti a provvedimento di rintraccio per la notifica di atti giudiziari. In particolare, ad uno di loro, veniva notificato un provvedimento di fine indagini per reato di lesioni personali aggravate, da parte della Procura della Repubblica di Pavia; all’altro venivano notificati provvedimenti emessi dal Commissariato P.d.S. di Voghera e dalla Polfer di Gallarate, in relazione ad indagini per furto. Uno dei soggetti veniva denunciato per falsa attestazione, avendo dichiarato alla polizia locale un domicilio diverso da quello effettivo. Entrambi sono stati sanzionati per la violazione della normativa anti-COVID.