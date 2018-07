Senza fissa dimora rumeno perde 1000 euro alle slot e spacca tutto

La polizia di Stato di Vicenza è stata chiamata ieri sera alle ore 21 circa, nella sala giochi Admiral di viale San Lazzaro 126 a Vicenza.

Un individuo era andato in escandescenze dopo aver perso una consistente cifra alle slot machine ed aveva iniziato a dare calci e pugni alla macchina, facendosi male ad una mano e danneggiando la slot machine.

Arrivati sul posto, gli agenti delle volanti hanno trovato M.M. rumeno di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine e ricercato per una serie di furti e tentati furti compiuti a Vicenza. Si tratta di uno dei cittadini rumeni senza fissa dimora che vivono nello stabile abbandonato di via Frescobaldi vicino all’ex Hotel Europa (Vicenza Ovest).

Perdeva molto sangue dalla mano destra ed era molto agitato. Il gestore ha raccontato che aveva cominciato ad inveire e colpire la macchina perché aveva perso circa 1000 euro. E’ stato portato in ospedale e curato con alcuni punti di sutura. In suo possesso sono stati trovati 650 euro in contanti. Sarà probabilmente denunciato per danneggiamento dal gestore dell’Admiral ed è stato denunciato anche per i tentati furti aggravati in concorso e continuati che si presume abbia commesso in giornata assieme a due connazionali arrestati in flagranza dalla polizia.