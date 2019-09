Segretaria infedele svuota il conto del commercialista per 600mila euro

La Guardia di Finanza di Padova ha denunciato due coniugi padovani di 47 e 56 anni per appropriazione indebita. Come racconta Il Gazzettino, la donna, ‘storica’ segretaria di un commercialista con studio nel centro di Padova, avrebbe sottratto al professionista, affetto da grave disabilità, oltre 600 mila euro con l’aiuto del marito. La donna, che aveva la firma sui conti e la delega ai pagamenti, avrebbe lentamente depredato il conto corrente del commercialista, lasciandolo senza un euro in banca. Stando ai riscontri della Gdf, la coppia era abituata a fare numerosi viaggi ai casinò in Slovenia, dove probabilmente giocava parte delle somme indebitamente sottratte. La denuncia è partita dal commercialista, che quando ha provato a comprare un e-book on line si è sentito rispondere che la sua carta di credito era vuota. Oltre a non effettuare i pagamenti e a non versare denaro nei conti, la segretaria infedele avrebbe inoltre omesso di pagare le incombenze fiscali a carico del professionista, che si è ritrovato con pignoramenti e diffide da parte dell’Agenzia delle Entrate.