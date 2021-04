Scuole superiori: da lunedì in classe al 60%, compresi tutti gli studenti della maturità

Lunedì 26 aprile, il 60% degli studenti delle superiori tornerà a fare lezione in aula, un sensibile aumento rispetto al 50% supposto prima. Lo ha deciso il governo al termine di una lunga trattativa con le Regioni, anche se ancora ci sono alcuni nodi da sciogliere. Resta possibile, dove la mobilità lo permette, di accogliere in classe anche un maggior numero di studenti.

Inizialmente, il governo voleva far tornare tutti gli studenti a scuola, ma per scongiurare i rischi ha deciso di procedere gradualmente al ritorno a scuola, con grande soddisfazione delle Regioni. Ora toccherà ai prefetti stabilire quote e regiole per i trasporti da applicare da lunedì, provincia per provincia.

Anche l’Università si prepara a tornare in presenza, ma probabilmente questo succederà solo a settembre per la totalità degli studenti.