Scuole Mainardi e Muttoni, approvati i progetti definitivi per la sostituzione dei serramenti

Entro l’estate al via i lavori di efficientamento energetico grazie a un contributo di 210 mila euro del ministero dell’Interno

Ieri mattina la giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron, ha approvato i progetti definitivi per la riqualificazione energetica delle scuole secondarie di primo grado Mainardi, in via Mainardi 14, e Muttoni, in via Massaria 62, per un importo complessivo di 210 mila euro.

Entrambi gli interventi saranno finanziati con un contributo del ministero dell’Interno per investimenti in opere pubbliche per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, pari a 210 mila euro.

“Con questi investimenti dimostriamo in maniera sostanziale l’attenzione dell’amministrazione a temi ambientali, in paticolare il risparmio energetico – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron -. La sostituzione degli infissi migliora notevolmente il comfort delle aule, intervenendo sia sull’acustica interna che sui rumori provenienti dall’esterno”.

“L’amministrazione non si ferma e prosegue con le opere di riqualificazione delle scuole della città – interviene l’assessore all’istruzione Cristina Tolio -. Anche per le scuole Muttoni e Mainardi abbiamo previsto la sostituzione dei serramenti che presentano criticità rilevanti. I lavori prenderanno il via durante la stagione estiva per poter essere conclusi entro ottobre. Esprimo soddisfazione perché, anche se le scuole sono chiuse, i tecnici lavorano senza sosta per garantire le migliorie necessarie ad un ritorno, sicuramente più accogliente, dei nostri ragazzi in aula”.

In entrambi i plessi verranno installati infissi moderni con una tecnologia avanzata che consentirà un risparmio energetico alle due strutture scolastiche in linea con i criteri previsti dalla normativa vigente.

Gli attuali infissi in alluminio si presentano, infatti, in uno stato di ammaloramento e causano dispersione termica degli ambienti. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di programmarne la sostituzione.

Come già avvenuto in altre scuole della città, verranno installati serramenti in lega di alluminio, costituiti da ante fisse, con pannellature opache coibentate, ed ante con apertura a vasistas e anta ribalta con blocco di sicurezza (chiusura con chiave), realizzate con camera interna a gas inerte, che garantiranno un coefficiente di trasmissione bassissimo.

Per ragioni di natura tecnica, ma soprattutto per motivi economico-finanziari, in entrambi gli edifici si interverrà per stralci, operando per quanto possibile per prospetti completi.

Alla Mainardi gli infissi verranno sostituiti in tutte le aule presenti ai piani primo, rialzato e secondo, per una superficie complessiva di circa 185 metri quadrati e con una spesa di 120 mila euro.

Alla Muttoni, con una spesa di 90 mila euro, si interverrà sulle classi dei piani rialzato, primo e secondo, per una superficie di 135 metri quadrati. Questo intervento completerà in buona parte i lavori del primo stralcio per una spesa di 175 mila euro, approvata nel bilancio 2019.

I lavori prenderanno il via a inizio estate, saranno eseguiti entro ottobre e organizzati in modo da non interferire eccessivamente con le attività scolastiche.