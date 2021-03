Scuole, il ministero pensa a tamponi di massa per gli alunni

Il Governo Draghi sta cercando di riportare al più presto gli studenti a scuola, come anche sottolineato dal Ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare gli alunni tra i banchi subito dopo Pasqua, ma per farlo è necessario trovare una soluzione che garantisca la sicurezza degli studenti mentre frequentano le lezioni.

L’ipotesi in questo momento è quella di eseguire tamponi di massa per gli studenti: al rientri in classe, gli alunni dovranno essere sottoposti ad un tampone rapido il primo giorno di scuola, ripetendo il test ogni settimana. In caso di positività, tutta la classe verrà sottoposta a tampone molecolare, cercando di creare una sorta di “bolla” che protegga gli alunni e i docenti non ancora vaccinati.

Notizie più certe sono attese nei prossimi giorni, quando Draghi riconvocherà la sua “cabina di regia” per varare il DPCM successivo alle festività pasquali.