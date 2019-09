Scuole, entro fine ottobre al via i lavori di efficientamento energetico in tre scuole per 210 mila euro

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Entro fine ottobre prenderanno il via i lavori di efficientamento energetico in tre scuole della città per un importo complessivo di 210 mila euro, grazie a un contributo del Ministero dello Sviluppo Economico.

All’asilo nido San Lazzaro e alla scuola dell’infanzia Marco Polo saranno installati nuovi generatori di calore a condensazione, rispettivamente per una spesa di 48 mila euro e 52 mila euro, mentre alla scuola primaria Zecchetto sarà sostituita parte dei serramenti, per un importo di 110 mila euro.

Il contributo è stato messo a disposizione dei Comuni tra i 100 e i 250 mila abitanti dal Decreto Crescita per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

“Siamo riusciti ad intercettare dei contributi importanti che ci permetteranno di intervenire in maniera sostanziale su edifici scolastici che ne hanno necessità – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron –. Le strutture scolastiche restano, infatti, una nostra priorità e questo contributo ci consentirà di intervenire in situazioni già segnalate, liberando così altre risorse le scuole e l’istruzione”.