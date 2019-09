Scuole, conclusi i lavori di riqualificazione energetica e di manutenzione

Ieri mattina l’assessore all’istruzione Cristina Tolio e l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron durante un sopralluogo alle scuoleprimaria “Da Porto”, secondarie di primo grado “G. Ambrosoli” e “V. Scamozzi” e dell’infanzia comunale “G. Molino”, fanno il punto sui lavori di riqualificazione energetica e di manutenzione recentemente conclusi.

Gli interventi, realizzati nelle tempistiche previste dal cronoprogramma e in alcuni casi conclusi con qualche giorno d’anticipo, rientrano nel piano di lavori di manutenzione degli edifici scolastici comunali, per un investimento complessivo che supera il milione di euro. Le priorità sono state rilevate dai due assessori all’istruzione e ai lavori pubblici, anche sulla base di segnalazioni dei dirigenti scolastici e di alcuni comitati genitori, e verificate di persona in occasione di un tour nelle scuole cittadine la scorsa primavera.

“Constato con grande piacere – sottolinea l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – che più di qualche cantiere, avviato nel corso dei mesi estivi, si è concluso prima prima dell’inizio della scuola, consentendoci di dare inizio al nuovo anno scolastico con i lavori ultimati.

Per quanto riguarda il cantiere della scuola “Da Porto” mi piace definirlo “detto fatto”: il progetto è nato da un’idea della scuola (bilancio partecipativo 2017) per riqualificare una bella struttura del centro storico, che purtroppo presentava un particolare degrado esterno, e fortemente sostenuto dall’intera comunità del quartiere. La nostra amministrazione l’ha ereditato e si è spesa per vederlo realizzato. I lavori hanno preso il via a fine maggio in modo da recare anche meno disturbo possibile all’attività didattica e oggi abbiamo una scuola riqualificata e bella, pronta per il nuovo anno scolastico. La mia grande aspirazione è che prima o poi tutti i nostri bambini e ragazzi frequentino scuole dignitose e decorose”.

“Potendo sfruttare solo i mesi estivi,- sottolinea l’assessore Matteo Celebron – i tempi per fare dei lavori all’interno delle scuole sono sempre piuttosto ristretti, pertanto ringrazio gli uffici del servizio lavori pubblici e le ditte incaricate perché hanno avuto la capacità di programmare, pianificare e realizzare i diversi interventi rispettando le tempistiche concordate. Questo ci consente di offrire un servizio non solo alla struttura interessata ma anche alle famiglie, che dalla prossima settimana potranno portare i propri figli in scuole riqualificate e accoglienti, e ai quartieri. Come è noto il progetto di riqualificazione della scuola Da Porto risale al 2017 e finalmente ha trovato concretezza e sostanziale realizzazione nella sua totalità. Per la nostra amministrazione è molto importante rispettare la programmazione e le scadenze e per quanto riguarda l’edilizia scolastica da parte del mio assessorato c’è un forte impegno e un grande lavoro in sinergia con con l’assessore Tolio”.

Nel dettaglio, nei giorni scorsi alla scuola primaria “Da Porto”, in piazzale Marconi, è giunto a conclusione, in anticipo di una settimana rispetto alla tabella di marcia, un intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’edificio scolastico (progetto vincitore del bilancio partecipativo 2017) per una spesa di 150 mila euro. I lavori esterni hanno interessato in particolare la facciata principale dell’edificio che è stata completamente ripulita dalla scritte vandaliche. Internamente è stato rimesso a nuovo il corpo centrale della struttura che presentava intonaci ammalorati per via dell’umidità.

A luglio sono stati conclusi i lavori di rifacimento dei servizi igienici al secondo piano (primo stralcio) della scuola secondaria di primo grado “G. Ambrosoli”, in via Bellini, per una spesa di 60 mila euro.

Ad agosto, invece, si sono conclusi gli interventi alla scuola secondaria di primo grado “V. Scamozzi” di via Einaudi dove sono stati rifatti i servizi igienici al primo piano ricavandone uno anche per persone disabili, per un costo di 65 mila eure.

Infine, nel mese di luglio, nella scuola dell’infanzia comunale “G. Molino” sono stati sostituiti tutti gli infissi con dei serramenti con apertura a vasistas e anta ribalta con blocco di sicurezza per bambini, per un importo complessivo di 50 mila euro e nella scuolaAngelina Peronato (Saviabona), in via Porto Godi, sono stati installati nuovi punti luce a LED, per una spesa di 50 mila euro

Cantieri in corso e in partenza

Nella scuola secondaria di primo grado Barolini, in via Palemone, è in corso la sostituzione degli infissi, per una spesa di 290 mila euro, la cui ultimazione è prevista per il 10 settembre.

Entro la metà di settembre saranno anche conclusi i servizi igienici nella scuola primaria De Amicis, in viale Fiume, per una spesa di 46.500 euro.

A partire dalla seconda metà di ottobre sarà eseguita la riqualificazione distributiva e funzionale con adeguamento normativo di alcuni servizi igienici della scuola primaria Pertini, in via Einaudi, per un importo di 123 mila euro.

A fine ottobre, infine, prenderanno il via i lavori per la sostituzione dei serramenti in tutte le aule nella scuola secondaria di primo grado “F. Maffei”, in contra’ Santa Caterina, per una spesa di 300 mila euro.