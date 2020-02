Scuole chiuse fino al 5 marzo in tutto il Paese: è una fake news

In queste ultime ore sta circolando, soprattutto nelle fantomatiche chat di genitori, con figli in età scolastica, la notizia con annesso link al sito del Ministero dell’Interno che avvisa delle scuole chiuse in tutta Italia fino al 5 marzo. Un avviso che sta vivacizzando anche le chat dei gruppi di genitori vicentini. Ma il Viminale smentisce la notizia della chiusura delle scuole in tutta Italia: “La Polizia di Stato ha segnalato la diffusione sui social media di molti messaggi falsi, le cosiddette fake news, che generano allarme ingiustificato, tra cui quella di una presunta disposizione di chiusura di tutte le scuole d’Italia a causa dell’emergenza coronavirus” si legge in una nota. A questo proposito, la Polizia invita i cittadini a “non condividere eventuali messaggi di allarme ricevuti e segnalarli tramite il sito https://www.commissariatodips.it”.

Resta invece vero il provvedimento del Miur, che ha deciso di sospendere a partire da domenica 23 febbraio 2020 le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, sia per le mete in Italia sia all’estero e il Mibact ha sospeso per domenica 1 marzo l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato in programma ogni prima domenica del mese.