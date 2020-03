Scuole chiuse fino al 3 aprile, è ufficiale

Con i contagi che ancora non si fermano, ora «tutta l’Italia diventa “zona protetta”»: così ieri sera Conte ha annunciato nuove misure più stringenti che i cittadini devono rispettare per arginare il coronavirus. E’ arrivata stamane la circolare che conferma il decreto anche per quanto riguarda le scuole, quindi è stata confermata la chiusura delle scuole e delle università fino al 3 aprile. Ma non solo: stop anche agli eventi sportivi. Inoltre, il decreto che entra oggi in vigore prevede divieto d’assembramento; spostamenti solo per lavoro, salute o necessità stringenti con autocertificazione. Nessuna chiusura invece dei supermercati e approvvigionamenti garantiti: sono stato presi d’assalto però nella notte i punti vendita h24.