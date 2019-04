Scuole chiuse domani nel Vicentino e in Veneto: una fake news

Nel pomeriggio sono circolate voci in rete di una chiusura di tutte le scuole in Veneto, e quindi anche nel Vicentino, programmata per domani, per l’allerta meteo. Al momento attuale, le autorità regionali e i singoli Comuni vicentini smentiscono categoricamente la notizia. Una fake news senza fondamento: consigliamo sempre di affidarsi ai siti ufficiali della Regione, della Protezione Civile, della Prefettura e dei singoli Comuni per verificare questo tipo di notizie.