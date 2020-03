Scuole chiuse, Azzolina: “Impossibile avere una data certa per la riapertura”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta a Sky TG24, in merito all’attualità scolastica e alla possibilità di posticipare l’apertura delle scuole: “Credo che si andrà nella direzione già detta dal presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile per la riapertura delle scuole. Quando riapriranno? Non è possibile dare un’altra data dipenderà dall’evoluzione di questi giorni. Noi ci atterremo ai dettami della comunità scientifica e riapriremo le scuole quando avremo garantita la sicurezza di studenti e personale”.

E aggiunge: “Il ministro dell’Istruzione non ha il potere di chiudere le scuole. Abbiamo realizzato una nota che ha limitato al massimo le attività all’interno degli edifici scolastici. Ringrazio il ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, per aver aggiunto nel decreto una norma importante per il lavoro agile. Faccio un esempio il collaboratore amministrativo potrà lavorare da casa, tramite smart working. Le scuole hanno una grande autonomia in questo senso, da più di 20 anni”.

Sulla maturità: “”Gli esami di Stato saranno seri, ma dovranno indubbiamente tenere in considerazione il momento difficilissimo che stanno passando i nostri studenti. A questo proposito prenderemo delle misure, ma sul contenuto delle stesse dipenderà da quanto resteranno ancora chiuse le scuole. Stiamo pensando a diversi scenari possibili”.

Infine sul possibile slittamento della fine dell’anno scolastico afferma: “Tutto dipenderà da come andrà la didattica a distanza. Se andrà bene non ci sarà motivo di allungare l’anno”.