Scuole aperte fino alla prima media? L’ipotesi di Draghi

Nella conferenza stampa di oggi alle 14, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha confermato che il Governo sta studiando una riapertura delle scuole, cercando comunque di fare in modo che questa avvenga in modo ordinato. L’eventuale ritorno in classe degli studenti dovrebbe avvenire da subito dopo Pasqua, anche in zona rossa.

I dati in effetti lasciano spiragli perché la scuola possa riaprire in presenza almeno in parte. I dati sulle curve confermano che il contagio tra i giovanissimi avviene soprattutto negli spostamenti sui mezzi di trasporto pubblici, quindi l’ipotesi sarebbe di consentire ai più piccoli (ragazzini di elementari e prima media) di tornare a scuola in presenza al più presto, con la possibilità di effettuare anche qualche test di sicurezza.

L’idea sarebbe quindi di riaprire solo le scuole in zona rossa, in modo tale che gli istituti possano tornare a svolgere la loro fondamentale funzione educativa e sociale.