Scuola: Veneto, dopo vacanze già 200 classi in quarantena

Sono circa 200 le classi scolastiche di elementari e medie sottoposte a quarantena in Veneto per positività di uno o più studenti. E’ l’effetto, 10 giorni dopo la ripresa dalle vacanze di Natale, dell’ordinanza della Regione che ha cambiato la gestione dei casi positivi a scuola; con l’isolamento delle classi in presenza anche di un solo contagio, si cerca di contenere la diffusione del virus che sta mettendo in ginocchio gli ospedali del Veneto.

Gli studenti costretti a casa – riferisce il ‘Corriere del Veneto’ – sono circa 4.000. (ANSA).