Scuola – Prolungamento fino al 30 giugno? Zaia: “Non sono d’accordo”

Durante la conferenza stampa quotidiana il governatore Zaia si è detto contrario all’ipotesi di prolungamento fino al 30 giugno delle lezioni.

“Il prolungamento delle scuole fino al 30 giugno non mi trova d’accordo. Se è vero che i ragazzi hanno studiato in Dad fino a dicembre vuol dire che l’hanno fatto e quindi non si tratta di recuperare un periodo perso. E quindi non trovo giusto il prolungamento dell’anno al 30 giugno”.

“Se passasse questo principio vorrebbe dire che la Dad non è servita a nulla. E non mi pare sia così, me lo hanno confermato tanti ragazzi che mi hanno detto che in dad hanno studiato molto di più che in presenza“, ha concluso il governatore