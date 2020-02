Scuola Maffei, ultimata la riqualificazione energetica del controsoffitto della palestra

Venerdì mattina l’assessore ai lavori pubblici e alle attività sportive e l’assessore all’istruzione e si sono recati in sopralluogo alla scuola secondaria di primo grado Maffei, in contra’ Santa Caterina 11, in occasione della conclusione dei lavori per la riqualificazione energetica del controsoffitto della palestra, per una spesa complessiva di 70 mila euro.

Gli amministratori sono stati accolti dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 1 e da alcune sue collaboratrici.

“Un intervento significativo – ha precisato l’assessore ai lavori pubblici e alle attività sportive – che restituisce alla comunità una palestra importante che oltre ad ad essere utilizzata dalle scuola è a servizio di numerose associazioni sportive per le loro attività. Un investimento realizzato in sinergia con i servizi istruzione, lavori pubblici e sport per una spesa di 70 mila euro che non è solo abbellimento visivo ma interessa anche temi ambientali come il risparmio energetico. In un’ottica di risparmio energetico, la riqualificazione del controsoffitto era stata anticipata dall’installazione di 16 punti luce a led a bassissimo consumo e alto rendimento illuminotecnico, per un importo di 15 mila euro. Prossimamente procederemo con la messa a norma dell’impianto di riscaldamento rimettendo così completamente a nuovo questa palestra”.

“Da insegnante – ha precisato l’assessore all’istruzione – non posso che pensare che le scuole oltre ad essere a norma, sicure e a risparmio energetico devono essere anche belle colorate e piacevoli. Un ambiente bello e accogliente favorisce, infatti, l’apprendimento e il benessere dei nostri ragazzi. Faccio, quindi, un plauso ai tecnici perché oltre alla sostanza è stata curata anche l’estetica. In poco più di un anno abbiamo realizzato numerosi interventi in ben 18 scuole della città: l’impegno è di proseguire con questo ritmo perché le strutture da sistemare sono ancora tante”.

I lavori, realizzati su una superficie complessiva di circa 515 metri quadrati, hanno visto la rimozione della rete di protezione del controsoffitto e dei punti luce esistenti, il completo smontaggio di tutta la controsoffittatura precedente e la posa della nuova con l’impiego di pannelli rigidi, dello spessore di 40 millimetri, autoportanti, in lana di roccia, ad elevato assorbimento acustico.

Per non interferire eccessivamente con l’attività scolastica, l’intervento è stato realizzato principalmente durante le vacanze natalizie e concluso appena dopo una decina di giorni dalla riapertura della scuola in coordinazione con la direzione dell’Istituto comprensivo 1.

La precedente controsoffittattura della palestra del plesso di Santa Caterina si presentava in un avanzato stato di degrado e in alcuni punti si potevano osservare alcune forature dei pannelli, situazione che non rispondeva più alle norme di sicurezza che regolano l’attività sportiva scolastica e del tempo libero. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di programmarne la sostituzione inserendo l’intervento nell’ambito della programmazione triennale dei lavori pubblici 2018/2020.

