Scuola: l’orto scolastico coltivato dagli alunni nonostante la Dad

L’avvio del periodo di Didattica a distanza non ha impedito agli 86 bambini delle classi primarie dell’Istituto comprensivo di San Zenone degli Ezzelini (Treviso) di continuare a prendersi cura dell’orto scolastico attivato nelle scorse settimane in un piccolo lotto di terreno reso disponibile dalla parrocchia.

Sfruttando la possibilità di brevi trasferimenti nelle vicinanze di casa, infatti, a turno, i ragazzi incaricati della cura delle coltivazioni si stanno recando nella piccola piantagione, confrontandosi fra loro una volta la settimana in videoconferenza.

Per la predisposizione del suolo molti iscritti hanno fatto leva sulle competenze e sulla disponibilità di tempo e di strumenti di familiari con esperienze in agricoltura.

Complessivamente è stata realizzata una decina di aiuole, parte delle quali in terrazzamento, su cui sono stati piantati vari tipi di ortaggi oltre a piante aromatiche e medicinali.

