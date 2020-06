Scuola dell’infanzia più sicura a Zermeghedo

Più sicurezza alla scuola dell’infanzia “Felice Giacomello” di Zermeghedo, grazie ai lavori di adeguamento che partiranno nei prossimi giorni e saranno ultimati entro 60 giorni, giusto in tempo dunque per la riapertura di settembre.

Grazie ad un finanziamento di 50.000 euro proveniente interamente dalla Legge di Bilancio 2020, e quindi a costo zero per il Comune, saranno allargate due porte di altrettante aule, sarà realizzata una nuova uscita di sicurezza nel dormitorio e sarà sostituita l’attuale pavimentazione vinilica delle aule e del salone con una pavimentazione in gomma. “Il tutto – spiega il sindaco Luca Albiero – per adeguare la scuola agli ultimi standard in termini di sicurezza. È un segnale di attenzione nei confronti dei nostri alunni e del personale docente e amministrativo della scuola”.