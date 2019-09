Scuola Barolini, conclusa la sostituzione degli infissi a tempo record

Un maggior risparmio energetico è il beneficio ottenuto dalla scuola secondaria di primo grado Barolini, grazie all’installazione di nuovi serramenti in lega di alluminio.

L’intervento, per una spesa complessiva di 290 mila euro, è stato eseguito a tempo record, in appena 12 giorni, in tempo utile per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco e l’assessore all’istruzione Cristina Tolio si sono recati in sopralluogo alla scuola secondaria di primo grado Barolini di via Palemone 20 in occasione della conclusione dei lavori per la sostituzione degli infissi.

Gli amministratori sono stati accolti dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Vicenza 4 D’Ambrosio Incoronata accompagnata dalla maestra Cinzia Capitanio in rappresentanza della scuola primaria “G.B. Tiepolo”.

Con l’occasione il sindaco Rucco e l’assessore Tolio hanno portato il saluto dell’amministrazione e l’augurio di un buon lavoro ai ragazzi della terza C.

“Ringrazio i tecnici comunali e l’impresa – ha dichiarato il sindaco Rucco – perché in tempi record, prima della riapertura della scuola, sono riusciti ad installare tutti gli infissi. Si tratta di serramenti moderni, di ottima qualità, con una tecnologia avanzata che consente un risparmio energetico alla struttura scolastica. Ringrazio l’assessore Tolio che ci ha lavorato in prima persona e il personale della scuola per la collaborazione dimostrata. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, stiamo seguendo le priorità in base alle risorse disponibili – che purtroppo sono sempre meno – e confermiamo un’attenzione importante al mondo delle scuole e al benessere dei loro fruitori”.

“Dalla scorsa primavera – ha proseguito l’assessore Tolio – ho fatto numerosi sopralluoghi in tutte le strutture scolastiche della città che hanno messo in evidenza numerose criticità. Con l’amministrazione abbiamo deciso di procedere partendo dalle situazioni più gravi ed urgenti. Per alcuni plessi abbiamo quindi programmato una serie di interventi come il rifacimento dei servizi igienici, la sostituzione degli infissi, l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento, in un’ottica di sostenibilità ambientale, la manutenzione delle murature, l’installazione di servoscale e la sistemazione delle palestre. Per quanto riguarda la Barolini voglio fare un plauso all’impresa e ai tecnici comunali che hanno concluso l’intervento in dodici giorni installando infissi di ottima qualità. Tenteremo di replicare alla secondaria Maffei, dove la sostituzione dei serramenti prenderà il via verso la fine di ottobre, anche se sono consapevole che ci vorranno più giorni, considerato che la ditta dovrà coordinarsi con le attività scolastiche. Ricordo che c’è una forte attenzione a tutti i quartieri: non vogliamo che esistano scuole di “serie a” e di “serie b” e che i nostri ragazzi possano frequentare le scuole vicino a casa andando a piedi”.

L’intervento alla Barolini rientra nel piano di lavori di manutenzione degli edifici scolastici comunali, per un investimento complessivo che supera il milione di euro. Le priorità sono state rilevate dagli assessori all’istruzione e ai lavori pubblici, anche sulla base di segnalazioni dei dirigenti scolastici e di alcuni comitati genitori, e verificate di persona in occasione di un tour nelle scuole cittadine la scorsa primavera.

I vecchi infissi del plesso di San Pio X si presentavano, infatti, in un avanzato stato di degrado causando dispersione termica degli ambienti. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di programmarne la sostituzione.

Gli infissi sono stati sostituiti al piano rialzato, primo e secondo, per una superficie complessiva di circa 450 metri quadrati.

Nello specifico i lavori hanno visto l’installazione di nuovi serramenti in lega di alluminio bianco, costituiti da antefisse, con pannellature opache coibentate, ed ante con apertura a vasistas e anta ribalta con blocco di sicurezza (chiusura con chiave), realizzate con una doppia camera interna e triplo vetro che garantiranno un coefficiente di trasmissione bassissimo.