Scuola – Azione dimostrativa di Rete Studentesca al ‘Rossi’

Azione dimostrativa di Rete Studentesca di Vicenza all’Istituto Rossi. Hanno affisso striscione e le locandine affisse con la frase “Lasciate ogni speranza o voi che entrate.”

“Nell’odierno sistema scolastico -scrivono in una nota- noi di Rete Studentesca non riponiamo alcuna fiducia e quanto meno speranza.La buona scuola cerca di normalizzare quello che è l’attuale stato delle cose: strutture a pezzi, soffitti che crollano, banchi con le rotelle, professori indottrinati ai quali piace ridisegnare la storia a loro piacimento, spaccio incontrastato, degrado.Con questa azione Rete Studentesca invita ogni ragazzo a smettere di riporre speranze in questo modello scolastico, un modello che ha interpretato una commedia che è ormai giunta al suo termine.Con questa azione Rete Studentesca chiama a se tutti coloro i quali hanno ancora forza di lottare, hanno ancora sangue nelle vene.Venite con noi, la commedia è finita.