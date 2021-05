Scudetto Inter: festa tifosi in Prato della Valle a Padova

Anche a Padova cori e caroselli di auto dei tifosi nerazzurri per festeggiare il 19/o scudetto dell’Inter, conquistato matematicamente grazie al pareggio dell’Atalanta con il Sassuolo. Un centinaio di tifosi, con maglie e bandiere nerazzurre, si sono scatenati in cori e salti di gioia per la vittoria del campionato, che mancava da 11 anni, e hanno fatto da ala ai motorini e alle automobili che transitavano sventolando sciarpe e striscioni.

Applaudita un’auto completamente verniciata di nerazzurro, con all’interno un gruppo di ragazzi che alla fine, salendo sul tetto, hanno stappato una maxi bottiglia di spumante. (ANSA).