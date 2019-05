Scuderia Palladio Historic: la decina del Grifo

Dieci tondi tondi gli equipaggi della Scuderia Palladio Historic che si preparano ad affrontare il rally del Grifo in programma a Chiampo nel prossimo fine settimana, gara d’esordio del Trofeo che l’Automobile Club Vicenza organizza in collaborazione con la scuderia.

Quattro gli equipaggi al via del rally storico con Paolo e Giulio Nodari nuovamente sulla BMW M3 Gruppo A con la quale cercheranno di migliorare il terzo assoluto conquistato a fine aprile al Valsugana. E dopo la gara trentina torna all’opera anche l’accoppiata Mario Pieropan e Nicolò De Bernardini con la Simca Rally 2 Gruppo 2 e tornano in gara anche Renato e Nico Pellizzari con la consueta Opel Kadett Gt/e Gruppo 2. Quarto equipaggio quello che vedrà Armando Tadiello ritrovare il volante dell’Autobianchi A112 Abarth che tante soddisfazioni gli regalò quando era auto moderna, e che in quest’occasione condividerà con la figlia Giada

Tre gli equipaggi in gara nel rally auto moderne a partire dalla Lancia Delta Integrale Gruppo A di Alessandro Ferrari e Piero Comellato, per finire con due esemplari di Peugeot 106 Gruppo A: la prima con Michele Pontalto e Gloria Florio, la seconda con Andrea Sassolino e Gianfranco Peruzzi.

Infine altri tre saranno impegnati nella regolarità sport con Guido Marchetto e Roberto Zamboni su BMW M3, Daniele Carcereri ed Alessandro Maresca su Opel Kadett GSI e Ezio Franchini e Gabriella Coato al debutto con una Talbot Sunbeam TI.