Scrive all’amica ‘voglio uccidermi’: corsa per salvarla, ma aveva scherzato e viene denunciata

Una donna residente a Vicenza, di circa 30 anni e di origine cubana, è stata denunciata per procurato allarme dalla Polizia, dopo che gli agenti, coadiuvati da Vigili del Fuoco e ambulanza, si sono recati nella sua abitazione per salvarla da un gesto estremo.

L’episodio risale alla mattinata di ieri, quando una ragazza residente in provincia di Verona ha contattato la polizia, affermando che una sua amica le aveva inviato una raffica di messaggi nei quali manifestava la chiara intenzione di suicidarsi.

L’amica aveva intenzione di suicidarsi con il gas nel proprio appartamento.

Arrivati nell’appartamento vi hanno trovato la giovane cubana ha aperto la porta, assonnata e con alito alcolico, sorpresa per la visita. Ha riferito agli agenti di non aver alcun bisogno di cure mediche e che i messaggi inviati all’amica erano stati mandati per scherzo.

Il tenore dei messaggi però non lasciava pensare ad uno scherzo (‘voglio uccidermi! voglio morire senza soffrire! adesso mi ammazzo!’… e molti altri) per cui è stata identificata e denunciata