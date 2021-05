Scorazzano con la moto rubata di notte: denunciati 3 giovani

Intervento dei carabinieri di Camisano nella notte fra martedì e mercoledì in via Zocca a Montegalda. Alcuni residenti avevano segnalato il rumore provocato da un motociclo. Qualcuno andava avanti e indietro con una moto, in pieno coprifuoco e disturbando la quiete della zona. I militari intervenuti hanno trovato 3 giovani nordafricani, 2 tunisini di 30 e 19 anni e un marocchino di 19 anni. Si stavano divertendo con una moto rubata il giorno prima a Longare (il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario). I tre sono stati denunciati per ricettazione in concorso e multati per il mancato rispetto delle normative anti-covid.