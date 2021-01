Scoppio e incendio in appartamento: morti due anziani (FOTO)

Alle 7:45 i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Lobia in via Sant’Antonio a San Giorgio in Bosco (PD) per l’esplosione e conseguente incendio di un’abitazione: deceduti due coniugi ultra ottantenni. All’arrivo delle squadre l’abitazione era completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco intervenuti da Cittadella e Padova con due autopompe, un’autobotte, il carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e 16 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Niente da fare per i due anziani rinvenuti deceduti dagli operatori entrati con gli autorespiratori nell’abitazione. Sono ora in corso gli accertamenti dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause dell’esplosione che hanno innescato anche l’incendio. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.