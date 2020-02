Scoppia un incendio in casa: uomo intossicato dai fumi

Stamattina, alle 6.40, i Vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio al primo piano di un’abitazione a Povolaro di Dueville, in via Marosticana. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa e un’autobotte e sette operatori, hanno prontamente spento l’incendio divampato al primo piano della casa, evitando il coinvolgimento di tutto l’edificio. Il residente era intanto assistito dai sanitari del Suem, che l’ha poi trasferito in ospedale. Le fiamme hanno completamente distrutto la stanza da letto con danni anche al soffitto, con il laterizio frantumatosi per il grande calore sviluppatosi. Danni ingenti da fumo a tutto l’alloggio. Il residente ha respirato i fumi e pertanto è stato soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale in codice giallo. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento dal personale dei Vigili del fuoco. Interdetto l’uso dell’appartamento fino al ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità degli ambienti. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 10 circa.