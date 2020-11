Scoperto vicino ai binari il cadavere di una donna morta da giorni

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Macabra scoperta stamane nella zona della vecchia stazione ferroviaria di Ponte di Brenta, a Padova: ieri è stato ritrovato il corpo di una donna morta da qualche giorno. E’ giallo sulle cause della morte, ma viene escluso il gesto volontario. Sarebbe stata risucchiata dal treno in corsa. La vittima si chiamava Margherita Enas, 62 anni. Sul posto la polizia ferroviaria per i rilievi.