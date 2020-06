Scoperto ladro seriale di bici: arrestato perché condannato pochi giorni fa

Martedì alle ore 11:22 a Schio, E.B. un 43enne di Torrebelvicino si è presentato al comando di Polizia Locale denunciando il furto della propria bicicletta da corsa, del valore di € 500,00, con la quale si era recato al lavoro.

L’immediata consultazione delle immagini della videosorveglianza urbana ha permesso di accertare che il furto era avvenuto pochi minuti prima, precisamente alle ore 11:13, da parte di un soggetto che era giunto sul luogo a bordo di altra bicicletta, lasciata sul posto, il quale si era avvicinato alla bicicletta da corsa ed aveva tagliato il cavetto d’acciaio di sicurezza con un tronchesino, che riponeva in un marsupio.

Il soggetto si è allontanato con la bicicletta da corsa lasciando l’altra, del valore di € 300,00, sul posto, probabilmente perché, essendo da donna, avrebbe destato l’attenzione di eventuali controllori.

Sono state pertanto diramate le ricerche alle pattuglie, con la descrizione sia del soggetto che della bicicletta. Una pattuglia è riuscita ad intercettarlo alla stazione ferroviaria di Schio, alle successive ore 11:40, mentre era in attesa del treno per Vicenza sul quale avrebbe caricato la bicicletta oggetto di furto, che era vicino a lui.

La bicicletta è stata recuperata e, previo riconoscimento, restituita al legittimo proprietario.

E’ stata poi eseguita perquisizione personale che permetteva il rinvenimento del tronchesino occultato nel marsupio.

Il giovane è stato identificato. Si tratta di Andrea TOGNON, 32enne di Vicenza, a carico del quale pendeva un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura di Vicenza lo scorso 4 giugno.

In particolare il P.M. ne aveva ordinato l’arresto e l’accompagnamento alla Casa Circondariale di Vicenza per espiare la pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, a seguito di condanna definitiva per furto aggravato, peraltro perpetrato a Schio nel maggio del 2017.

Nel contempo giungeva L.C., donna 50enne di Schio, proprietaria della bicicletta da donna abbandonata dal TOGNON in occasione del furto della bicicletta da corsa, che ne denunciava l’asportazione mediante taglio della catena di sicurezza.



TOGNON Andrea veniva pertanto arrestato per furto aggravato continuato di biciclette, nonchè arrestato in applicazione dell’Ordine di Carcerazione, e tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza.Nella mattinata odierna il Giudice dott. MIAZZI convalidava l’arresto ed applicava la custodia cautelare in carcere, come da richiesta del P.M. dott. BLATTNER.