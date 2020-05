Scoperta frode milionaria nel commercio di pneumatici

Guardia di Finanza di nuovo in azione, alla ricerca e alla scoperta di nuove frodi. Gli uomini finiti in manette sono due imprenditori che hanno guidato un’operazione di frode tributaria transnazionale, che nel complesso ha coinvolto cinque persone. Si tratta di soggetti che operano nel campo del commercio degli pneumatici, e hanno prodotto una serie di fatture false per riuscire a sfuggire al sistema fiscale. Ma l’operazione in favore loro è durata poco, visto che poi sono entrati in scena i finanzieri.

Gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza sono riusciti a rintracciare e a fermare i truffatori. L’operazione è stata condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il tribunale della città berica. Qui è stata emessa, da parte del Giudice per le indagini preliminari, un’ordinanza cautelare nei confronti dei due elementi di spicco di questa organizzazione. I due sono stati condannati a scontare la pena agli arresti domiciliari, mentre i beni che sono stati trovati in possesso loro e delle altre tre persone coinvolte sono stati posti sotto sequestro.