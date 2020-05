Scoperta e denunciata coppia che rubava carte di credito

I Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo hanno denunciato per indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione in concorso, E.S, 41enne e la convivente E.B, 26enne, entrambi residenti a Torri di Quartesolo. L’attività di indagine è stata avviata nelle settimane scorse, dopo la denuncia formalizzata da una 50enne residente nello stesso comune, che segnalava il furto della propria borsa contenente, tra l’altro, la carta di credito che era stata immediatamente utilizzata per effettuare, presso lo sportello postamat dell’agenzia postale del paese, tre prelievi per un totale complessivo di 450 euro. I militari, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, sono risaliti a E.S e la successiva perquisizione in casa ha permesso di recuperare i vestiti indossati in quella circostanza, oltre a rinvenire nella disponibilità degli indagati una carta di credito oggetto di furto denunciato nelle settimane scorse da una 31enne residente a Belluno.L’Autorità Giudiziaria berica informata dell’accaduto valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare.