Scooter contro auto in corso San Felice: ferito 45enne

Un uomo di 45 anni di nazionalità rumena è rimasto ferito in un incidente accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 14 in corso San Felice a Vicenza. In base ad una prima ricostruzione il 45enne a bordo di uno scooter stava procedendo in direzione Verona ed ha urtato contro una Mercedes Classe A che stava ripartendo da uno stallo blu lungo corso San Felice. Ha poi perso il controllo del mezzo e si è scontrato con una Fiat Idea che procedeva in direzione del centro. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale con un codice di media gravità. Gravi disagi in corso San Felice, già interessato da chiusure per lavori. Il traffico è stato interrotto fra via Legione Antonini e via Rattazzi. Sul posto la polizia locale.