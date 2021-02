Scontro violento sulla Postumia, due feriti: uno dei conducenti aveva bevuto

Incidente ieri (14 febbraio) alle ore 19,50 lungo la SS53 (via Gorizia) a Bolzano Vicentino. Si sono scontrati due mezzi all’altezza del supermercato Prix.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale Nord Est Vicentino, giunta sul posto, ma sembrerebbe che un’Audi a5 si sia immessa nella Strada Statale 53 provenendo dal carraio dell’area antistante il parcheggio del supermercato e che questa abbia mancato precedenza ad una Mercedes GLC proveniente da Vicenza con direzione Treviso.

Nello scontro l’Audi è finita all’interno del canale di scolo che costeggia la statale sul lato del supermercato mentre la Mercedes, dopo lo scontro, è ruotata di 180 gradi restando sulla sua corsia. Ad averne la peggio sono stati il conducente e la trasportata dell’Audi che hanno avuto bisogno delle cure sanitarie, quindi sul posto vi erano due autolettighe giunte dal Pronto Soccorso di Vicenza, dove poi sono stati trasportati, risultanti feriti non in modo grave.

Presenti sul posto, due mezzi dei Vigili del Fuoco con relativo equipaggio per mettere in sicurezza l’area.

I mezzi incidentati sono stati recuperati da carro attrezzi.

Il conducente della Mercedes ha evidenziato sintomi dello stato di ebrezza, pertanto si sono effettuati accertamenti in base ai quali il conducente risultava avere un tasso alcoolimetrico superiore a 1,5 gr/l.

La Mercedes Glc, di proprietà del conducente, è stata sequestrata e la patente è stata ritirata. E’ stata anche informata l’autorità giudiziaria.