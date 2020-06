Scontro tra tre auto: un ferito

Alle ore 09.45 circa di ieri due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Rimembranza di Torrebelvicino per il rilievo di un incidente stradale con feriti che ha visto coinvolte tre veicolo. Un’auto condotta da un 28enne stava percorrendo via Rimembranza con direzione Valli del Pasubio quando, per cause in corso di accertamento, ha invaso l’opposta corsia di marcia andando così ad urtare con la fiancata sinistra posteriore contro la ruota anteriore sinistra di una Toyota, che stava circolando con direzione Schio. A seguito dell’urto l’auto ha colpito una Fiat Panda, che è andata poi a collidere con lo spigolo anteriore destro contro il muro presente al margine destro della carreggiata, per poi ruotare di 180°. Il conducente e la passeggera della Fiat Panda subivano lesioni tali da dover ricorrere alle dovute cure presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso.