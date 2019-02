Scontro tra due auto in serata: muore vicentina 29enne

Alle 19.05, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Prandina Angolo Duca degli Abruzzi lungo la provinciale a Grantorto (Padova) per lo scontro tra due auto: deceduta una ragazza 29 enne e quattro i feriti. I pompieri accorsi da Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato al soccorso dei feriti. Purtroppo nonostante i soccorsi, il personale medico del 118 ha dovuto dichiarare la morte di una 29 enne di Pozzoleone (Vi) che era alla guida di un’autovettura Mazda e stava andando dal fidanzato padovano. Il conducente e i passeggeri che viaggiavano a bordo dell’Audi A6, sono rimasti tutti feriti e presi in cura dal personale del suem 118 accorsi con tre ambulanze e trasferiti in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo anche in sicurezza il locale caldaia della trattoria “alla stazione” danneggiata dall’urto dell’Audi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.